Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Davutoğlu’nu Ağırladı

SİYASİ PARTİLER ARASINDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

CHP’den gelen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında bir araya geldi.

ÖZEL DAVUTOĞLU’NU AĞIRLADI

Özel’e parti yöneticileri katılırken, Davutoğlu da heyetiyle birlikte ziyareti gerçekleştirdi. Görüşme, basına kapalı bir şekilde yapıldı.

Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı, ancak iki liderin ülke gündemi üzerindeki gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.