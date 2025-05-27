Gündem

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Davutoğlu’nu Ağırladı

chp-genel-baskani-ozgur-ozel-davutoglu-nu-agirladi

SİYASİ PARTİLER ARASINDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

CHP’den gelen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında bir araya geldi.

ÖZEL DAVUTOĞLU’NU AĞIRLADI

Özel’e parti yöneticileri katılırken, Davutoğlu da heyetiyle birlikte ziyareti gerçekleştirdi. Görüşme, basına kapalı bir şekilde yapıldı.

Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı, ancak iki liderin ülke gündemi üzerindeki gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Artvin’de Dolu; Tarım Alanları Zarar Gördü

Şavşat ilçesinde meydana gelen yoğun dolu yağışı, tarım alanlarına büyük hasarlar yol açtı. Üreticiler zor durumda kaldı.
Gündem

Isparta’da Araçlar Çarpıştı, 4 Yaralı

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, yaralanan dört kişi hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.