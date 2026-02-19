CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Sert Mahkeme Salonu Açıklaması

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN YOLSUZLUK VE SORUŞTURMALARA YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarından sonra partisi tarafından düzenlenen mitinglerde Ataşehir’de partililere seslendi. Mitingin Atatürk Mahallesi Mozaik Çarşı önünde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Özel, 90. kez bir araya geldiklerini söyledi.

Miting alanında zor şartlar altında bir araya geldiklerini belirten Özel, “Elbette deli olmak lazım. Kışın ortasında, Şubat’ın 18’inde eksi 4 derecede miting mi olur? 5 kişi bile bir araya gelmez. Evet, normalde olmaz ama biz buraya ne mitinge geldik ne birbirini eylemeye. Biz buraya haksızlığa itiraza, eyleme geldik.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yaptığı çalışmalara da değinen Özel, kendisine teşekkür etti.

BELEDİYE ÇALIŞMALARINA VURGU

Konuşmasında, belediyenin yaptığı çalışmalara dikkat çeken Özel, “Bir daha bu kadar çok çalışkanını belediye başkanı yapmayacağım, anlatırken nefesim kesiliyor” dedi. Ayrıca, “İki köprüyü satacaklar. 7 tane de otobanı satacaklar. Bunlar AK Parti’den önce yapılmış, rahmetli Demirel’in, Özal’ın, Ecevit’in emekleri olan, onların dönemlerinde başlamış, inşaatı yapılmış, hizmete açılmış yerler.” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “İstanbul örgütüm ayaktadır, İstanbul ayaktadır. Türkiye’yi ayağa kaldıracağım, o köprüleri sana sattırmayacağım.” şeklinde sözlerine devam etti. “O köprünün üstünden geçen her araç, 50 lira yerine 350 lira verecek ama o para 20 bin liraya mahkum emeklinin cebine girmeyecek, asgari ücretlinin cebine girmeyecek.” diyerek gelecek iktidar partisi olarak net mesajlar verdi.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI VE YARGILAMA SÜRECİ

Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan belediye başkanlarının durumunu da gündeme getiren Özel, 8 aydır cezaevinde bulunan belediye başkanları hakkında henüz bir iddianame düzenlenmediğini açıkladı. Özel, bu başkanların tutuksuz yargılanmalarını istediklerini vurguladı. Ekrem İmamoğlu’na açılan davanın duruşmasının 9 Mart’ta başlayacağını belirten Özel, “Mahkemenin duruşmayı ileri tarihe atmasını kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İKİ YANLIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Silivri’de İBB duruşmaları için inşa edilen mahkeme salonunun süreli bir gecikme yaşanacağı iddiasını gündeme getiren Özel, “Şimdi ‘Dünyanın en büyük mahkeme salonunu yapıyoruz.’ diye bir iddia var. Ama uyarıyorum; kimse ilave üç ay hapiste yatmayacak.” diyerek iktidara sert tepki gösterdi.

Özel, ayrıca ramazan ayında inanan herkese adalet talebini dualarına eklemeleri konusunda çağrı yaptı ve “Biz iyi insanlarız, bu meydan iyi insanlarla dolu.” sözleriyle toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

MİTİNGDE ADİL YAŞAM VURGUSU

Özgür Özel, herkesin eşit haklara sahip olmasını ve adil yaşama duyulan özlemi dile getirerek, “Hepimizin ortak dileği, kimsenin çocuğunun aç kalmaması, okulda gözünü yanındaki çocuğun beslenme çantasına takmaması.” ifadelerini kullandı. “Bu ülkede AK Parti’nin kurduğu kara düzen bitmelidir.” şeklindeki mesajıyla sosyal adalet talebini de yinelemiş oldu.

MAHKEME SALONU İDDİASI VE YARGILAMA SÜRECİ

Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıl hapis cezası istenen davanın durumu üzerine inşa edilen mahkeme salonunun tamamlanamayacağı yönündeki bilgileri aktaran Özel, mevcut yerin kullanılacağını, sadece tutuklu sanıkların yargılanacağını, tutuksuz sanıkların ise yeni salona çağrılabileceklerini belirtmiş oldu.