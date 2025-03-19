CHP Genel Merkezi’nden Toplanma Çağrısı!

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NA DESTEK ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki yol arkadaşları için destek amacıyla bir araya gelinmesi planlanıyor. “Saat 14.00’te Genel Merkezimizde, il ve ilçe örgütlerimizde olacağız” ifadeleriyle yapılan duyuruda, buluşma çağrısı yapılıyor.

DENİZ YÜCEL’DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bir açıklama gerçekleştirdi. Yücel, “Demokrasiye inanan, millet egemenliğine ve bu güzel ülkemizin geleceğine sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bugün saat 14.00’da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağını CHP parti binalarına, Ankara’da bulunan vatandaşlarımızıysa CHP Genel Merkezi’ne davet ediyoruz” dedi. Ayrıca, “Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. Saat 14.00’da baba ocağında buluşuyoruz. Şunu hiç kimse unutmasın, hiçbir güç millet iradesinden üstün değildir” şeklinde vurguladı.