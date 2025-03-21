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CHP, İstanbul Barosu Kararına Tepkili

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DEMOKRASİ VE SİVİL DARBE TARTIŞMALARI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine yönelik görevden uzaklaştırma kararına şiddetle karşı çıktı. Bulut, “Türkiye’de demokrasi askıya alındı, sivil darbe yaşanıyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

KAYYUM ATAMASI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

İstanbul 1 No’lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi üzerine, Burhanettin Bulut sosyal medya üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi. Bulut, yapılan işlemlerin iktidarın yargıyı siyasallaştırma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti. “İktidar, siyasallaştırdığı yargı aracılığıyla, halkın iradesini gasp ederek, seçimle gelenlerin yerine kendi seçtiklerini kayyum olarak atıyor. Mahkeme, binlerce avukatın oyuyla seçilen İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulunu görevden alarak, kayyum atanmasına karar verdi” dedi.

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