CHP İstanbul’daki Kayyum Krizini Yaşıyor

CHP İSTANBUL’DA KAYYUM KRİZİ SÜRECEK

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kayyum atama kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyum olarak atanıyor. Bu durumu kabul etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski İl Başkanı Özgür Çelik, ‘baba ocağı’ olarak tanımladıkları İstanbul İl Başkanlığı binasını terk etmeyeceklerini belirtip destek çağrısı yaptı. Tüm CHP’liler ve partililerin bina önüne çağrılmasıyla birlikte gerginlik de arttı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

Bina önünde barikatlar kurarak güvenlik önlemleri artırıldı. Gürsel Tekin, polis ekipleri eşliğinde büyük bir arbede içinde binaya girmeyi başardı. Sıcak gelişmeler yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada duruma dair görüşlerini paylaştı.

HUKUK DEVLETİNE KAFAYI TUTMAKTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkeme kararlarını tanımamanın, devletin otoritesine karşı bir tavır olduğunu vurguladı. “Mahkeme kararlarını tanımıyorum” demenin hukuk devletine açık bir kafa tutmak olduğunu belirten Erdoğan, “Sokakların karıştırılmasına asla müsaade etmeyiz” dedi. Ana muhalefetin kadrolarının koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine de ses çıkarmayacaklarını söyledi.