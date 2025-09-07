CHP İstanbul Güvenlik Önlemleri Alındı

MAHKEME KARARIYLA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeleri, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeleri ve üst kurul ile kurultay delegelerini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Görevden alınan yönetim yerine, CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak amacıyla Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir ‘Geçici Kurul’ atandı.

GEÇİCİ KURULUN İLK ADIMLARI

Gürsel Tekin, bugün yaptığı açıklamada yarın Geçici Kurul üyeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gideceğini ifade etti. Tekin’in bu açıklamasının ardından, polis ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri aldı. Binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Gürsel Tekin’in yarın il binasına gelme olasılığına karşı CHP’li milletvekilleri ve kalabalık bir grup, bina önü ve içerisini kapattı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” şeklinde ifadelerde bulundu.