Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e Hapis İstemi

İDDİANAME HAZIRLANDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile il ve ilçe yöneticileri hakkında 15,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye gittiği esnada adliye önünde polise mukavemet eden 26 kişi hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılığın yürüttüğü adli soruşturma tamamlandı.

SUÇLAMALAR VE CEZALAR

İddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ağabeyi Özkan Çelik’in de aralarında bulunduğu 26 kişiye yönelik “Görevi yaptırmamak için direnme”, “İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama”, “Kasten yaralama” ve “Kamu malına zarar verme” suçları yer aldı. Savcılık, sanıkların bu suçlardan 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar farklı hapis cezalarıyla cezalandırılmalarını talep ediyor.