Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e Hapis Talep

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI VE YÖNETİCİLERİNE HAPİS İDDİANAMESİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il, ilçe yöneticileri hakkında toplam 15,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ifade vermesinin ardından adliye önünde polise mukavemet eden 26 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu adli soruşturma süreci tamamlandı.

İDDİANAMEDE SUÇLAMALAR

Mahkeme dosyasına konulan iddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile ağabeyi Özkan Çelik’in de aralarında bulunduğu 26 kişi için “Görevi yaptırmamak için direnme”, “İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama”, “Kasten yaralama” ve “Kamu malına zarar verme” suçlarıyla karşı karşıya olduğu bilgisi yer aldı. Savcılık, sanıkların bu eylemlerinden dolayı 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası almasını talep ediyor.