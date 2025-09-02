CHP İstanbul İl Kongresi İptal Edildi

MAHKEME KARARIYLA KONGRE İPTALİ

CHP İstanbul İl Kongresi, mahkeme kararıyla iptal edildi. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulun, tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmalarına hükmetti.

ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

Mahkeme kararının ardından CHP, olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özel, CHP Genel Merkezi’ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Özel, “Biz bu karardan haberdardık. Bu 10’uncu denemeydi. İstanbul’da 4, Ankara’da 6 dava var. ‘Mahkemeyi daha görmeden görevdekini uzaklaştırın’ talimatı verdiler. Hukukçularımız bu davada tedbir kararı verilemez, doğrudan sonuç oluşturur dedi” ifadelerini kullandı.

ANKARA’DA HAKİM BULAMADILAR

Özel, “Ankara’da hakim bulamadılar, İstanbul’daki hakime aldırdılar” dedi. Ayrıca, her türlü hukuk yoluna başvuracaklarını belirterek, “Bir kapatma davası açmadılar, açarlarsa da şaşırmam” şeklinde konuştu. Yaptıkları tüm planların suya düştüğünü söyleyen Özel, bu nedenle bu kararı aldıklarını ifade etti.

GÖREVİ KABUL EDEN PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK

Bugün alınan kararın zamanlamasına dair soruları yanıtlayan Özel, “Neden bugün?” diye sorulduğunda, “İstanbul’da 53 mahallemiz kalmıştı seçimleri tamamlamak için. Maksat CHP’nin kongre takvimini durdurmak” yanıtını verdi. Atanan kayyum heyetinde yer alan ve görevi kabul edeceğini söyleyen Gürsel Tekin’in ihraç edildiğini açıklayan Özel, “Tekin’in ne konuştuğunun önemi yok. Kayyumun partinin üyesi olması gerekiyor hukuken. Diğer kişiler de görevi kabul ederlerse partiden ihraç edilecek” dedi.