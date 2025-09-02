CHP İstanbul İl Kongresi İptal Edildi

MAHKEME KARARIYLA İPTAL EDİLDİ

Mahkeme tarafından verilen kararla CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Alınan karara göre, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirildi.

ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

Bu kararın ardından CHP olağanüstü bir toplantı düzenledi. CHP Genel Başkanı Özel, CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Özel’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle: “Biz bu karardan haberdardık. Bu 10’uncu denemeydi. İstanbul’da 4, Ankara’da 6 dava var. ‘Mahkemeyi daha görmeden görevdekini uzaklaştırın’ talimatı verdiler. Hukukçularımız bu davada tedbir kararı verilemez, doğrudan sonuç oluşturur dedi.”

ANKARA’DA HUKUKİ SORUNLAR

Hukukçular, bu davada tedbir kararı verilemeyeceğini ve doğrudan sonuç doğurabileceğini belirtti. Özel, “Ankara’da hakim bulamadılar, İstanbul’daki hakime aldırdılar” dedi.

PLANDAN VAZGEÇİŞ

Özel, her türlü hukuki yola başvuracaklarını ifade etti ve ekledi: “Bir kapatma davası açmadılar; açarlarsa da şaşırmam. Tüm planları suya düşünce bu kararı aldılar.”

İHRAÇSÜRECİ AÇIKLANDI

Toplantıda ihraç süreci hakkında da bilgi verildi. Özel, “Niye bugün diye sorarsınız, İstanbul’da 53 mahallemiz kalmıştı seçimleri tamamlamak için. Maksat CHP’nin kongre takvimini durdurmak. Özgür Çelik görevine devam ediyor. Atanan kayyum heyetinde görevi kabul edeceğini söyleyen Gürsel Tekin’i biz ihraç ettik. Tekin’in ne konuştuğunun önemi yok. Kayyumun partinin üyesi olması gerekiyor hukuken. Diğer kişiler de görevi kabul ederlerse partiden ihraç edilecek.” şeklinde konuştu.