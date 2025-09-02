CHP, İstanbul Kongresi İçin İptal Kararı Aldı

MAHKEME KARARIYLA İPTAL EDİLEN KONGRE

Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal etti. Alınan kararda, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulun, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere tedbiren görevlendirilmelerine karar verildi.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Bu kararın ardından, CHP olağanüstü toplandı. CHP Genel Başkanı Özel, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Biz bu karardan haberdardık. Bu 10’uncu denemeydi. İstanbul’da 4, Ankara’da 6 dava var. ‘Mahkemeyi daha görmeden görevdekini uzaklaştırın’ talimatı verdiler” dedi. Özel, “Hukukçularımız bu davada tedbir kararı verilemez, doğrudan sonuç oluşturur dedi” ifadelerini kullandı.

ANKARA’DA MAHKEME ZORLUKLARI

Ézellikle, Ankara’da hakim bulmanın zorluğuna dikkat çeken Özel, “Ankara’da hakim bulamadılar, İstanbul’daki hakime aldırdılar” dedi. Hukuk yollarının tümüne başvuracaklarını belirten Özel, “Bir kapatma davası açmadılar, açarlarsa da şaşırmam. Tüm planları suya düşünce bu kararı aldılar” şeklinde konuştu.

İHRAÇ SÜREÇLERİ

Özel, “Niye bugün diye sorarsınız, İstanbul’da 53 mahallemiz kalmıştı seçimleri tamamlamak için. Maksat CHP’nin kongre takvimini durdurmak” sözleriyle durumu özetledi. Özgür Çelik’in hâlâ görevde olduğunu ifade eden Özel, görevi kabul eden Gürsel Tekin’i ihraç ettiklerini belirtti. Ayrıca, diğer kişilerin de görevi kabul etmeleri durumunda partiden ihraç edileceklerini açıkladı.