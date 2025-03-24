CHP, İstanbul Valiliği’ni Ziyaret Etti

CHP, VALİLİK ZİYARETİ YAPTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saraçhane’deki protesto eylemleri üzerine İstanbul Valiliği’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz ve Sevgi Kılıç ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Davut Gül ile bir araya geldi. Bu görüşmede, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek buluşmalarda protesto gösterilerinin ciddiyetle ele alınması, olay yaşanmaması ve kimsenin yaralanmaması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

PROVOKASYON UYARISI

NTV’nin haberine göre, toplantının ardından konuşan Özgür Çelik, “Biz Saraçhane’deyiz, Saraçhane’den de ayrılmayacağız. Eğer Taksim’e yürümek isteyen varsa bunlar provokasyon yapmak istiyorlardır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, CHP partisi içerisinde alınan önlemler doğrultusunda, bundan böyle Saraçhane Meydanı’nda toplanan grup ile polis arasında bir tampon bölge oluşturulacağı bilgisini verdi.