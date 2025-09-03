CHP, Kayyum Kararına İtiraz Etti

CHP’DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul’da 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İl Kongresi hakkında açılan davada mahkeme, dikkat çekici bir karar aldı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimi görevden aldı.

KAYYUM ATANDI

Yeni yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap getirildi. Mahkeme kararının ardından CHP MYK olağanüstü toplantı düzenledi. Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada CHP’nin CHP’liler tarafından yönetileceğini, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılama sürecinin sürdüğünü belirterek “Mahkeme tarafından verilen kararlar doğrultusunda HMK 394. Maddesine göre itiraz yolu açık olup, kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık şekilde karar verilmiştir” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMA

Özgür Özel, Gürsel Tekin’i ihraç ettiklerini belirterek, “Mahkemenin verdiği karar hukuken de siyaseten de yok hükmündedir” dedi. Süreç devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Seçim Kongresinin iptaline yönelik açılan davada, mahkemenin görevden uzaklaştırma kararına itiraz edildi.

KONGRE SONUÇLARI

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik 342 oyla kazandı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy aldı. Çelik, il başkanı seçildiği 2023’e kadar CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev yaptı.