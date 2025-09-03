CHP, Kayyum Kararına İtiraz Etti

CHP’DE ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

CHP’de 8 Ekim 2023’te düzenlenen İl Kongresiyle ilgili olarak açılan davada mahkeme, dikkat çekici bir karar aldı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti.

KAYYUM ATAMASI GERÇEKLEŞTİ

Yeni yönetim olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap atandı. Bu kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıda Gürsel Tekin, CHP’nin her zaman partililer tarafından yönetileceğini ve üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini vurguladı.

İTİRAZ HAKKI MEVCUT

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar yönünden HMK 394. Maddesine göre itiraz yolu açık olup, kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN YORUMU

Özgür Özel, Gürsel Tekin’in ihraç edildiğini belirterek, “Mahkemenin verdiği karar hukuken de siyaseten de yok hükmündedir.” açıklamasında bulundu.

KONGREDE NELER OLDU?

8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi, Özgür Çelik’in 342 oy almasıyla sona ermişti. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oyda kalmıştı. Çelik, il başkanı seçildiği 2023 yılına kadar CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev yapıyordu.