Gündem

CHP, Kayyum Kararına İtiraz Etti

CHP’DE SÜREÇ HIZLANIYOR

CHP’nin İstanbul’da 8 Ekim 2023’te düzenlenen İl Kongresi’ne dair açılan dava sonucunda mahkeme önemli bir karar aldı.

YÖNETİM GÖREVDEN ALINDI

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ile mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

KAYYUM ATANDI

Yeni yöneticiler olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap atandı. Mahkeme kararının ardından, CHP MYK olağanüstü bir toplantı yapma kararı alırken Gürsel Tekin, CHP’yi CHP’lilerin yöneteceğini ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini belirtti.

İSTİNAF YOLU AÇIKTIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya yönelik yargılama sürecinin devam ettiğini belirterek, “Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar yönünden HMK 394. Maddesine göre itiraz yolunun açık olduğunu, kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolunun açık olduğunu” ifade etti.

‘KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR’ DEDİ

CHP’li Özgür Özel ise Gürsel Tekin’i ihraç ettiklerini belirterek, “Mahkemenin verdiği karar hukuken de siyaseten de yok hükmündedir” dedi.

KAYYUM KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Süreç devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Seçim Kongresi’nin iptali üzerine açılan davada, mahkemenin görevden uzaklaştırma kararına itiraz edildi.

CHP KONGRESİ NASIL SONUÇLANMIŞTI?

8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik 342 oyla başkanlık görevini kazanmıştı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı. Çelik, il başkanlığına seçildiği 2023 yılına kadar CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev yapıyordu.

