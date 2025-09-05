Chp, Kurultay Tarihini Kasım’da Açıkladı

İSTANBUL’DAN ÇIKAN KARARLAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul İl Yönetimi’ni geçici olarak görevden almasının ardından, bu hafta boyunca siyasi stratejilerini belirlemek için yoğun bir şekilde çalıştı. İstanbul’daki bu karar ve 15 Eylül’de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek kurultay davasıyla ilgili olası gelişmeleri değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yetkilileri, partinin 39. Olağan Kurultayı’nın tarihini açıklamayı planlıyor. Genel olarak, 15 Eylül’de çıkacak kararın siyasi etkilerinin sınırlanabileceği düşüncesi üzerinde duruyorlar.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI HAZIRLIKLARI

Partinin kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 9 Eylül Salı günü gerçekleşecek olan Parti Meclisi toplantısında, kurultayın tarihinin belirlenmesi konusunda bir karar alınacağı açıklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, Parti yönetimi, toplantıya kurultayın Kasım ayının ikinci yarısında yapılmasına dair bir öneri götürecek. CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın, Kasım ayının üçüncü ya da dördüncü haftasında yapılması yönünde bir kesinlik bekleniyor.

CHP kurmayları, 15 Eylül’deki dava öncesinde Olağan Kurultay tarihinin ilan edilmesinin, İstanbul Mahkemesi’nden çıkacak kararın herhangi bir siyasi sonuç doğurmasının önüne geçeceğini savunuyor. Bu şekilde, her ne olursa olsun, Kasım ayında Olağan Kurultay’ın yapılmasının engellenmeyeceği fikiri üzerinde duruluyor.