CHP Kurultayı Davası Bu Haftaki Duruşmaya Gidiyor

CHP KURULTAYI CEZA DAVASI BU HAFTA GÖRÜLECEK

Bu hafta gerçekleştirilecek duruşmada, Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da aralarında bulunduğu toplam 12 sanık yargılanacak. Davanın temel suçlaması, Özgür Özel’in Genel Başkan olarak seçildiği 38. Olağan Kurultay’da “oylamaya hile karıştırma” iddialarına dayanıyor. Sanıkların, 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği öğrenildi.

İLK DURUŞMA GEÇEN YIL YAŞANDI

Davanın ilk duruşması 4 Kasım 2025 tarihinde yapılmış ancak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşmaya katılmaması sebebiyle ve taraf avukatlarının, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönündeki talebi üzerine dava, 13 Ocak’a ertelenmişti.