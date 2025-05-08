CHP Kurultayı’na Kılıçdaroğlu İfadesi Çağrıldı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili olarak Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve bağlantılı mevzuat hükümleri çerçevesinde başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplamda 90 kişi şüpheli olarak ifade verirken, 36 kişinin tanıklığına başvurulmuş durumda.

KILIÇDAROĞLU İFADE VERİYOR

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “mağdur” sıfatıyla ifadeye çağırdı. Bu gelişme, soruşturmanın kapsamını daha da genişletiyor ve kamuoyunda dikkat çekiyor.

Diğer yandan, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan kurultayın iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerinde dava açtı. İptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi ve mahkeme, davayı 26 Mayıs’a erteledi.