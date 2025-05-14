Chp Kurultayı’nda İsmail Saymaz İfade Verdi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te düzenlenen 38. Olağan Kurultayı sırasında “para karşılığı oy kullandırılması” iddialarına yönelik yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda gazeteci İsmail Saymaz ve akademisyen Can Kakışım “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Saymaz, ifadesinde 25 yıllık deneyimli bir gazeteci olduğunu, 15 kitabının bulunduğunu ve şu an Halk TV’de yazar ve yorumcu olarak vazife yaptığını açıkladı. Saymaz, “CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda sonucu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığı iddiası kurultaydan sonra ortaya atılmıştır. Kurultaydan önce bu yönde herhangi bir iddia ya da suçlama gündeme getirilmemiştir. Benim herhangi bir görgüm ve bilgim yoktur.” dedi. Ayrıca Saymaz, kurultaydan önce ya da sonrasında kendisinin ya da yakınlarının CHP’li belediyelerde işe yerleştirilmediğini belirtti.

TANIK BEYANLARINI KABUL ETMİYOR

Saymaz, kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan maddi menfaat karşılığında haber yaptığı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine dair dezenformasyon yaydığına yönelik tanık beyanlarını reddetti. Tüm iddiaların asılsız olduğunu savunan Saymaz, tanıkların bazı siyasi çevreler tarafından menfaat karşılığında konuşturulduğunu öne sürdü. Saymaz, kurultay günü Sözcü TV’de canlı yayında olduğunu ifade ederek, “Kurultay sürerken Altan Sancar’ın telefonuna Kılıçdaroğlu’nun çekildiğine dair bir mesaj gelmiştir. Sancar, bunu yayında aktardı. Ben de Kılıçdaroğlu’na en yakın kişi olan Bülent Kuşoğlu’nu arayarak bu iddiayı sordum. Kuşoğlu, ‘Evet, çekildi. Çekiliyor.’ diye yanıt verdi.” diye ekledi.

Saymaz, soruşturmanın, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu lehine hareket ederek onlardan menfaat sağlamak suretiyle Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkanlıktan indirme suçlamasına dayandığını belirtti. “Eğer gerçekten böyle bir menfaat ilişkisiyle Kılıçdaroğlu’nun kurultayı kaybetmesine neden olsaydım, buna en başta kendisi inanırdı. Ancak Kılıçdaroğlu da bu iddiaya inanmıyor. Çünkü başka bir soruşturmadan dolayı ev hapsinde olduğum bir dönemde, 17 Nisan’da beni evimde ziyaret etti.” ifadesini kullandı. Saymaz, hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar verilmesini talep etti.

Şüpheli Can Kakışım, 2015 yılından beri CHP üyesi olduğunu, siyaset bilimi alanında çalışan bir akademisyen olarak çeşitli televizyon programlarına katıldığını belirtti. 38. Olağan Kurultayı sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına dair bilgisi olmadığını savunan Kakışım, CHP üyesi olduğunu ancak delege ve partinin kurullarında görev almadığını söyledi.

Kakışım, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinden de CHP Genel Merkezi üzerinden de hiçbir ödenek almadım. Özgür Özel’in genel başkan olmasının partim ve ülkem için daha iyi olacağına inandım ve bu yöndeki fikirlerimi kamuoyuyla paylaştım.” ifadelerini ekledi. İBB’nin şirketlerinden finansal destek alarak kurultay sürecini etkilediğine dair tanık beyanlarını da reddeden Kakışım, hesap hareketlerinin incelendiğini, banka hesaplarında ya da mal varlıklarında herhangi bir artışın yaşanmadığını belirtti. Kakışım, hakkında “suç şüphesi” bile bulunmadığını, yaptığı yorumların sadece görüş belirtmekten ibaret olduğunu ifade ederek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.