CHP Kurultayı Soruşturması: Ekrem İmamoğlu İfade Verdi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı’ndaki “para karşılığı oy kullanma” iddialarıyla ilgili soruşturmasında yeni bir aşamaya geçti. Yolsuzluk soruşturması nedeniyle İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

9 SORUYA TEK YANIT

Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu’na Ankara’da yapılan CHP’nin kurultayı sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağladığı ve kurultayda usulsüzlük yaptığına dair toplamda 9 soru yöneltti. İmamoğlu, bu sorulara ve tanık beyanlarına tek bir cevap vermek istediğini ifade etti.

FİNANSAL DESTEK İDDİASINI YALANLADI

İmamoğlu, kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in lehine çalıştığı ve finansal destek sağladığına dair tanık ifadelerini yalanladı. “Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar.” şeklinde konuştu. Ayrıca, bazı medya mensuplarını finanse ederek Londra’ya götürdüğüne dair iddiaları ve kurultay öncesi doğu illerindeki delegelerle İstanbul’da bir otelde toplantı yaptığına yönelik tanıklıkları da reddetti.

HALKIN ADALET DUYGUSUNA AÇIK BİR İHANETTİR

Kurultay delegeleri üzerinde baskı oluşturulup seçim sürecinin manipüle edildiği iddialarını kabul etmeyen İmamoğlu, “Tanıklar madem bu kadar vazgeçilmezler hepsini toplayıp İstanbul’daki soruşturmaya da göndersinler.” dedi. İfadelerinde şu noktaları da vurguladı: “Bu akıl dışı beyanları kimlerin ezberlettiğini, hangi odakların bunlara yol tarif ettiğini sorgulamak yerine, bağımsız olması beklenen yüce Türk yargısının bu kişileri ‘muteber tanık’ ilan etmesi hangi hukuk anlayışıyla bağdaştırılabilir? Yargının akıl ve vicdan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması, yalnızca bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda halkın adalet duygusuna açık bir ihanettir.”

ŞİMDİYE KADAR 90 KİŞİ İFADE VERDİ

Diğer yandan, bu soruşturma kapsamında şu ana kadar 90 kişi şüpheli olarak ifade verirken, 36 kişi tanık sıfatıyla sorgulandı.