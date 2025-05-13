CHP Kurultayı Soruşturmasında 9 Dosya Ayrıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili olarak Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanarak yürüttüğü soruşturmayı sürdürüyor. Kurultay esnasında bazı parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına dair gelen iddialar doğrultusunda, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in dosyaları ayrıldı.

SORUŞTURMA, PARLAMENTER SUÇLARI BÜROSUNCA YÜRÜTÜLECEK

Aralarında CHP Genel Başkanı Özel’in de bulunduğu dosyaların merakla beklenen soruşturmasının, “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği öğrenildi.

DAVA 26 MAYIS’A ERTELENMİŞTİ

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali amacıyla ayrı ayrı dava açmıştı. İptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmiş ve mahkeme davayı 26 Mayıs’a ertelemişti.