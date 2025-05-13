CHP Kurultayı Soruşturmasında 9 Dosya Ayrıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili olarak Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve alakalı diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda yürüttüğü soruşturmayı sürdürmekte. Başsavcılık, kurultay boyunca bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlükler yapıldığına dair iddialar doğrultusunda Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in dosyalarını ayırmış durumda.

SORUŞTURMA PARLAMENTER SUÇLARI BÜROSUNA DEVREDİLECEK

Ayrılan dosyalar arasında CHP Genel Başkanı Özel’in de bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca ilerletileceği bilgisi alındı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerine başvurmuştu. İptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmiş ve mahkeme, duruşmayı 26 Mayıs’a ertelemişti.