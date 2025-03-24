Chp Kurultayına İptal Başvurusu: Lütfü Savaş İtirazı

HUKUKİ MÜCADELE SÜRÜYOR

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin olağanüstü kurultay kararının iptali için Asli Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Daha önce de 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na itiraz eden Savaş, Özgür Özel’in general başkan seçildiği bu kurultayın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Bu davada, delegelerin iradesinin “rüşvet ve baskılarla fesada uğratıldığını” iddia eden Savaş, mahkemenin parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebini reddettiğini belirtmişti. Şimdi ise olağanüstü kurultay kararına yönelik itirazı, CHP içindeki gerginliği yeniden arttırdı.

İDDİALAR VE ELEŞTİRİLER

Lütfü Savaş’ın son başvurusunun detayları henüz kamuoyuna yansımadı. Ancak daha önceki itirazlarında, parti yönetimini şaibeli süreçler yürütmekle suçladığı biliniyor. CHP’den 11 Aralık 2024’te ihraç edilen Savaş, özellikle 2024 yerel seçimlerinde Hatay’da aday gösterilmesi ve sonucun kaybedilmesiyle partisi içinde eleştirilerin hedefi haline geldi. Olağanüstü kurultay kararına yönelik açtığı bu yeni dava, Savaş’ın CHP yönetimine karşı sürdürdüğü hukuki mücadelenin devam ettiğini gösteriyor.

PATİ İÇİ GERİLİM ARTIKÇA ARTIYOR

Son dönemlerde CHP, kurultay süreçleri ve yönetim tartışmalarıyla sıkça gündeme geliyor. Lütfü Savaş’ın ardı ardına açtığı davalar, partideki bölünmüşlüğü ve güven krizini ortaya koyuyor. Öte yandan, CHP yönetiminin Savaş’ın son başvurusuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadığı dikkat çekiyor. Mahkemenin vereceği karar, parti içindeki dengeler açısından büyük önem taşıyor.

GÖZLER MAHKEMEDE

Savaş’ın Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı bu yeni başvuru, CHP’nin olağanüstü kurultay sürecine nasıl etki edecek? Parti tabanında ve kamuoyunda merakla beklenen bu sorunun yanıtı, mahkemenin vereceği kararla netleşecek. Gelişmeler, Türkiye siyasetinde yakından takip edilmekte.