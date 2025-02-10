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CHP Kurultayında Rüşvet İddialarına Soruşturma Açıldı

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği 38’inci Olağan Kurultayı sürecinde delegelere yönelik olarak para, telefon ve ev verildiğine dair iddialar üzerine bir soruşturma açtı. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Ankara’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı” şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla belgelerin, yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi sonrasında, Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır.”

BASIN AÇIKLAMALARI VE TANIKLAR

Söz konusu olayla ilgili basın organlarında yer alan haberler ve sosyal medyada yapılan açıklamalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi, tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturma süreci titizlikle yürütülmeye devam ediyor.

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