CHP’li Başkan Koltuğunu MHP’liye Bıraktı

31 MART SEÇİMLERİNDEN DİKKAT ÇEKİCİ BİR OLAY

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi’nde ilginç bir gelişme yaşandı. CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara’da katılacağı programlar nedeniyle başkanlık görevini CHP’li bir isme değil, MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara’ya devretti.

BAŞKANLIĞI MHP’Lİ ÜYE ÜSTLENDİ

Normal şartlarda belediyelerde başkan vekilliği, partiden bir isme bırakılıyor. Ancak Köksal’ın vekalet yetkisini MHP’li Halil İbrahim Baykara’ya bırakması dikkat çekti. Bu adım, Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde muhalefet partisinden bir ismin başkan vekilliği görevini üstlenmesi açısından bir ilke oldu.

ORTAK AKIL VURGUSU

CHP’li başkan Burcu Köksal, seçim sürecinde “ortak akıl ve istişare kültürüyle bu şehri yöneteceğiz” şeklindeki ifadeleri akıllara getirdi.