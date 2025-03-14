CHP’li Başkan Yerine MHP’li İsim Getirdi

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİNDEKİ İLGİNÇ OLAY

31 Mart yerel seçimlerinde, AK Parti’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi’nde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara’da katılacağı programlar nedeniyle başkanlık koltuğunu CHP’li bir isim yerine, MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara’ya bıraktı.

İLK KEZ MUHALEFETTEN BİRİNE VEKALAT

Normal koşullarda belediyelerde başkan vekilliği genellikle aynı partiden bir isme geçiyor. Ancak Köksal’ın vekalet yetkisini MHP’li Halil İbrahim Baykara’ya devretmesi oldukça dikkat çekti. Bu durum, Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde, başkan vekilliği görevini muhalefet partisinden bir ismin üstlenmesi açısından bir ilki oluşturdu.

ORTAK AKIL VURGUSU

Burcu Köksal, seçim sürecinde “ortak akıl ve istişare kültürüyle bu şehri yöneteceğiz” demişti. Bu açıklaması, yaşanan bu gelişmeyle bir kez daha gündeme geldi.