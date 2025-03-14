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CHP’li Belediye Başkanı Koltuğunu MHP’liye Verdi

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KOLTUĞUNU MHP’Lİ İSME BIRAKTI

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi’nde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara’da bazı programlara katılmak amacıyla başkanlık görevini CHP’li bir isim yerine MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara’ya devretti. Bu durum, belediyede başkan vekilliği makamının muhalefet partisinden bir kişiye verilmesi açısından önemli bir yenilik olarak kaydedildi.

ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ

Köksal’ın bu tercihi, şehrin yönetim anlayışına dair bazı sözlerini de hatırlattı. CHP’li başkan, seçim sürecinde “ortak akıl ve istişare kültürüyle bu şehri yöneteceğiz” ifadesiyle, daha inclusive bir yönetim anlayışını benimsediğini belirtmişti. Bu durum, şehirdeki siyasi dinamikleri nasıl etkileyeceği açısından merak konusu oldu.

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