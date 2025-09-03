CHP’li Belediyelere Operasyon: 7 Gözaltı

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, CHP’li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda 7 şüpheli için gözaltı kararı alındı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASININ AYRINTILARI

Yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, mart ayından bu yana yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli sayısı 330’a ulaştı. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak tanıttığı Emrah Bağdatlı ile iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun da aralarında olduğu toplam 10 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

GÖZALTILAR VE İFADELER

Suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen şüpheliler arasında İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi ve İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yer alıyor. Bu kişilerin bağlantılı bulunduğu 94 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde ilk operasyonu 100 şüpheliyi yakalamak amacıyla gerçekleştirdi. Bu operasyonda İmamoğlu, Ongun ve Çalık da dahil toplam 87 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri 20 Mart’ta başlatıldı. Ekrem İmamoğlu, 21 Mart’ta emniyette oturum sırasında birçok soruya, “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” şeklinde yanıt verdi.

TUTUKLAMA VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edilen İmamoğlu, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verdikten sonra 22 Mart’tan 23 Mart’a bağlayan gece “suç örgütü kurmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “rüşvet almak” suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ile birlikte 48 zanlı tutuklanırken 41 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu, 23 Mart’ta İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma sürecinde 42’si tutuklu toplam 74 şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifadelerini savcılığa sundu.