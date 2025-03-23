CHP’li İki Belediye Başkanı Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından ifadelerin alınmasıyla birlikte, şüpheliler Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı. “Suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve terör soruşturması kapsamında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” gibi suçlamalarla iki CHP’li belediye başkanı hakkında yeni bir karar alındı.

İKİ CHP’Lİ BAŞKAN DAHA TUTUKLANDI

Bu çerçevede, yolsuzluk soruşturması nedeniyle hakim karşısına çıkan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için tutuklama kararı verildi. Ayrıca, Kent Uzlaşısı kapsamında terör suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da tutuklandı. Böylelikle İstanbul’da iki CHP’li belediye başkanı daha tutuklanmış oldu. Önceden, CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklanmıştı. Ahmet Özer’in tutuklanması sonrasında Esenyurt Belediyesine kayyum atanmıştı.

ŞİŞLİ’YE KAYYUM

İçişleri Bakanlığı, “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme” suçundan tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in İstanbul Valiliği tarafından Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından şu açıklama yapıldı;

MAHİR POLAT DA TUTUKLANDI

Diğer yandan, İBB Başkanı İmamoğlu’na yakın isimlerden biri olan ve son yerel seçimlerde Fatih Belediyesi’ne aday gösterilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da tutuklanan isimler arasında yer aldı.