CHP’li Vekillerin Meclis’teki İmamoğlu Protestosu

GÜNDEME DAMGA VURAN GERGİNLİK

Cumhuriyet Halk Partisi’nin günlerdir sokaklarda sürdürdüğü hareketlilik, bugün TBMM’de de kendini gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, ‘Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni tartışmak üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan önderliğinde toplandı.

KONUŞMALARDA TEPKİLER YÜKSELDİ

Genel Kurulda gündem dışı konuşmalara geçen AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, anayasa çerçevesinde koruma altına alınan gösteri ve yürüyüş hakkının marjinal gruplar tarafından ihlal edildiğini ve bu grupların polislere saldırdığını dile getirdi. Bu açıklamalar üzerine CHP’li milletvekilleri gruplarına vurarak tepkilerini gösterdi. Ardından, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Tabii biz burada çok basiretsiz ve sorumsuz konuşmalara karşı hazırlanmıştık ancak Cüneyt Bey’den eğitimine de istinaden daha basiretli ve şuurlu bir konuşma beklerdik” diyerek gerginliği artırdı.

MECLİS’TE İMAMOĞLU PROTESTOSU BAŞLADI

AK Parti’li Akbaşoğlu ve CHP’li Emir’in karşılıklı diyalogları sonrasında, CHP sıralarındaki milletvekilleri ayağa kalkarak, “Darbeye hayır” ve “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarını haykırdı. Bu gelişme üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verme kararı aldı.