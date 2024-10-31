CHP’li Vekillerin Otobüsü Barikatta Takıldı

VATANDAŞ TEPKİLERİ ARTIYOR

Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy’un göreve başlamasının ardından vatandaşlardan gelen tepkiler büyüdü. CHP’ye ait otobüs, Esenyurt Belediyesi’nin yanına alınmazken, otobüsün polis barikatına takılması, bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.

POLİS MÜDAHALESİ

CHP Esenyurt İlçe binasına gitmek isteyen ve içinde CHP’li milletvekilleri bulunan CHP’ye ait otobüs, polis ekipleri tarafından engellendi. Otobüsün ilerlemesine izin verilmezken, CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal’ın çabaları sonucu otobüs ilerleyebildi. CHP’nin otobüsünün önü, Esenyurt Belediyesi’ne giderken TOMA ve zırhlı araçlarla kesildi. CHP’liler duruma sert tepki gösterdi.

İMAMOĞLU’NDAN MİLLETİ DAVET

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi önünde yaşanan arbedeyle ilgili şu ifadeleri kullandı; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Esenyurt’ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00’da Esenyurt Meydanı’na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez.”

KAYYUM ATAMASI GERÇEKLEŞTİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un today göreve başladığı açıklandı. Esenyurt Belediyesi’nin çevresinde çok sayıda polis ekibi ve TOMA, akrep araçları görüldü. Beyoğlu Kaymakamlığı görevinde bulunan Can Aksoy’un, dün akşam saatlerinde İstanbul Vali Yardımcısı yapıldığı, daha sonra ise Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atandığı ortaya çıktı.

BELEDİYE BAŞKANINA BASKIN

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz gün evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Özer’in evinde ve belediye binasında arama yapıldığı belirtilirken, Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu takibin 10 yıldır devam ettiği ifade edildi.