Chp Lideri Özel, Yavaş Ve İmamoğlu İle Buluşacak

ÖZGÜR ÖZEL, MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU TOPLANIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isimleri geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmek için Ankara’da buluşuyor. İmamoğlu ve Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme sürecine farklı bakış açılarıyla yaklaşıyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’IN FARKLI GÖRÜŞLERİ

İmamoğlu, CHP’nin ön seçimle aday belirleme kararını “Demokratik bir devrim” olarak değerlendiriyor. Yavaş ise aday belirlemenin erken olduğunu vurgulayarak, “O zamana kadar Türkiye’de şartlar çok hızlı değişebilir” diyor. Bugün yapılacak toplantıda bu konuların detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

ADAY SÜRECİ İÇİN GÖZLER PM TOPLANTISINDA

Bu toplantının ardından CHP, yarın Parti Meclisi (PM) toplantısını gerçekleştirecek. PM toplantısı yarın saat 12.00’de başlayacak. Toplantıda ön seçim uygulaması, CHP’nin yetkili organları tarafından sürdürülen aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.