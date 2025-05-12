Chp Lideri Özgür Özel Açıklama Yaptı!

PKK’NNİN AÇIKLAMASI VE CHP’DEN YORUM

PKK, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede alınan kararlar bugün kamuoyuna duyurulurken, bu gelişmeyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den de bir yorum geldi. Özel, terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini belirterek, “Barışın yanındayız” dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir. PKK’nın silah bırakma kararı aldığını ve örgütsel yapısını feshettiğini ilan eden son açıklaması, Türkiye’nin yıllardır ağır bedeller ödediği bir dönemin sona ermesi açısından kritiktir.”

KALICI BARIŞ İÇİN SAMİMİ ADIMLAR ATILMALI

Özel, sözlerine devam ederek, “Ancak, bu sürecin başarılı olması ve kalıcı toplumsal barışa evrilmesi; atılacak adımların samimiyeti, hukukiliği ve demokratik meşruiyeti ile doğrudan ilişkilidir. Sürecin tüm aşamalarıyla nihayete ermesini, on binlerce canımızı kaybetmemize yol açan, ağır ekonomik ve toplumsal yıkım yaratan terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz,” açıklamasını yaptı.

HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ VURGUSU

Özel, Kürt sorunu da dahil olmak üzere ülkenin tüm sorunlarının çözümünün hukuk devleti, adalet ve demokrasiden geçtiğine dikkat çekti. Bu sürecin, “günlük hesaplarla, seçim planlarıyla değil; hiçbir siyasi görüşün, partinin, toplumsal kesimin dışlanmadığı bir kapsayıcılıkla yönetilmelidir” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye’de toplumsal barışın güvencesinin Cumhuriyet olduğuna ve bu süreçte demokrasi ile hukukun üstünlüğünün kurumsallaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

SORUMLULUK BİLİNCİYLE ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLECEK

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şehit ailelerinin, gazilerin ve mağdurların rızasının alındığı tam bir çözüm için kırsallık bilinciyle davranmayı sürdüreceklerini ifade etti. Özel, “Bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, demokratik düzenlemelerin ele alınması yönündeki tarihsel ve siyasi tutarlılık taşıyan tavrımızı muhafaza ediyoruz,” diyerek TBMM çatısı altında demokratikleşme adına gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

ÖZGÜRLÜKLERİN SAĞLANMASI GEREKİYOR

Özel, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ümit Özdağ’ın da özgürlüklerine kavuşması gerektiğini vurgulayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin kişisel siyasi hedefler doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyecektir,” açıklamasında bulundu. Barış adımlarının atılması gerektiği bir dönemde, muhalefete savaş açılması ve düşman hukuku uygulanmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin barış ve demokrasinin tesisi konusundaki sorumluluğunun bilincinde olduklarını belirterek, “Biz burada, barış umudunun, kardeşçe yaşama iradesinin ve toplumsal zenginleşme hayalinin heba edilmesine karşı durmak için buradayız,” ifadelerini kullandı.