Chp Lideri Özgür Özel’in Pkk Açıklaması

CHP’NİN MİTİNGİ VAN’DA GERÇEKLEŞTİ

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılmasını ve erken seçim talebini öne çıkardığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin beşincisini 10 Mayıs 2025’te Van’da düzenledi. Beşeri Park’ta yapılan mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum politikalarına, siyasi tutuklamalara ve halk iradesine yönelik baskılara karşı birleşik bir mücadele çağrısı yaptı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu tarafından katılımcılara aktarıldı. Mitingde, Selahattin Demirtaş’a selam yollanırken, Kürt sorunu açıkça değerlendirildi ve “Türkiye İttifakı” ifadesi dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN GÜÇLÜ AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada, Van’ın kayyum politikalarına ve halk iradesine yapılan baskılara karşı direnişin sembolü olduğunu aktardı. “Bugün Van’da barışın ve adaletin sesini duyurmaya geldik. Baskılara, zulme, kayyuma karşı eylem yapıyoruz!” diyen Özel, geçmiş siyaset dönemlerinin kapandığını belirtip, “kaleler” anlayışının son bulduğunu söyledi. Ayrıca Konya, Mersin, Yozgat ve Samsun’dan selam getirdiğini vurgulayan Özel, “Van’ın selamı İzmir’de yankılandıkça, Türk’ü Kürt’e, Alevi’yi Sünni’ye düşman gösterenlerin oyunları bozulacak” ifadesini kullandı. Van Valisi’ne yönelik sert sözler sarf eden Özel, “Vali efendi, valiliğini bil, yerinde otur. Gelinmemesi için örtülü tehditler olamaz” ifadesiyle kayyum politikalarını eleştirdi. Ayrıca CHP’nin “Türkiye İttifakı” ile sosyal demokratlar, muhafazakarlar, milliyetçiler ve Kürt demokratlarla bir araya geldiğini belirtti.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN DUYGUSAL BİR MESAJ

Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesaj, mitingin duygusal anlarından biri oldu. İmamoğlu, mesajında “Van Denizi’nin cesur yüreklerine selamlar. Silivri’den içten duygularımla selamlıyorum. Türkiye’de hukuku göz ardı edenler, meydanlarda buluşmamızı engelleyemez” dedi. Ayrıca, “Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, hukuksuz yöntemlerle cezaevinde. Onun özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz. Van’ı sınır kenti değil, ufuk kenti olarak görüyoruz. Van, ticaret ve sanayide Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olacak” vurgusunda bulundu. İmamoğlu, “Adil ve müreffeh bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” diye ekledi.

SELHAATTİN DEMİRTAŞ’A HATIRLATMA

Özgür Özel, mitingde Selahattin Demirtaş’a selam göndererek, “Van, Selahattin Başkan’ı ayrı sever. Selam olsun!” dedi. Tüm siyasi tutsakların özgürlüklerini talep eden Özel, “Biz sadece Ekrem İmamoğlu’nun değil, tüm siyasi tutukluların özgürlüğü için mücadele ediyoruz” dedi. CHP’nin Kürt sorununu inkar etmediğini ve terörsüz bir Türkiye için pazarlıksız adımları desteklediğini belirten Özel, kayyum uygulamalarının sona ermesini istedi.

KÜRT SORUNU VE TÜRKİYE İTTİFAKI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Özel, Kürt sorununa açıkça temas ederek, “Van’a, Mardin’e gelince ‘Seçerseniz yönettirmeyiz’ diyorlar. İşte sana Kürt sorunu” ifadesini kullandı. CHP’nin sosyal demokratlarla muhafazakarları, milliyetçileri ve Kürt demokratları bir araya getiren “Türkiye İttifakı” ile hareket ettiğini vurguladı. “Terörün sona ermesi için samimi adımları destekliyoruz. Silahların bırakılmasını, Kürtlerin eşit olacağı bir Türkiye’yi savunuyoruz” şeklindeki sözleri, katılımcılardan büyük alkış aldı.