CHP Lideri Özgür Özel’in Sert Açıklamaları

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ayrı yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bu operasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, “suç örgütü liderliği” ve “terör örgütüne yardım” iddialarını içeriyor. İmamoğlu ile birlikte toplamda 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Sabah saatlerinde büyük bir gizlilikle yapılan operasyonun çok sayıda belediye çalışanını da kapsadığı ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasında kameralar karşısına geçerek sert açıklamalarda bulundu. “Bu, sadece bir operasyon değil, aynı zamanda bir darbedir. İstanbul’un iradesine saldırdılar.” şeklinde konuşan Özel, açıklamalarına “Belediyemizin çalışanları, bilim insanları ve iş insanları gözaltına alınırken hukuka aykırı bir şekilde muameleye maruz bırakıldı. Yapılanlar, bir yönetim değişikliği değil, milletin iradesine darbedir.” ifadeleriyle devam etti.

CHP’NİN BİRLİK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci yönlendirdiğine dair iddialarda bulunan Özel, “Bu millet, devletine saygı duyar, ama milletin önüne devlet dikilirse millet kazanır. Bu kez de millet kazanacaktır” dedi. CHP, olayın ardından kendilerine destek mesajlarının artarak geldiğini belirtti. Özel, “Buradayız, bir yere ayrılmıyoruz. Nerede olalım diyen herkesi Saraçhane’ye bekliyoruz” çağrısında bulundu.