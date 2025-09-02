CHP MYK Özgür Özel Başkanlığında Toplanıyor

CHP’DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Mahkeme, 8 Ekim 2023’teki İstanbul kongresine dair verdiği kararla, Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı; 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurdu. Mahkeme kararının etkileri devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi’nden önemli bir gelişme yaşandı.

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi, olağanüstü bir toplantı kararı aldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK), Özgür Özel başkanlığında saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde toplanacağı açıklandı.

GEÇİCİ İL BAŞKANI ATAMASI YAPILDI

İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap heyetinin görevlendirildiği öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada bu görevi kabul edeceğini belirtmişti.

KURULTAY İPTALİ GÜNDEMDE

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal edilmesiyle, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay konusu yeniden gündeme geldi. İstanbul delegelerinin durumu ile ilgili ortaya çıkan şaibelerin ardından, kurultayın iptal edilip edilemeyeceği merak ediliyor. Hukukçular, İstanbul delegelerinin durumunun tescillenmesi halinde kurultayın iptalinin güçlü bir ihtimal olarak değerlendirildiğini aktarıyor.