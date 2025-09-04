CHP’nin Ataşehir Kongresi Yapılamayacak

CHP GÜNDEMİNİ KONGRELER MEŞGUL EDİYOR

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti.

“TEDBİREN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR”

Kararda şu bilgiler yer aldı: 13 Eylül 2025 tarihinde icra edilmesi planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuru yapılmıştır. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından eklenmiş yazı ile İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ve 2025/254 E. sayılı dosyasında belirlenen ara karar neticesinde, “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi çerçevesinde İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verilmiştir.