Gündem

CHP’nin Ataşehir Kongresi Yapılamayacak

chp-nin-atasehir-kongresi-yapilamayacak

CHP GÜNDEMİNİ KONGRELER MEŞGUL EDİYOR

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti.

“TEDBİREN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR”

Kararda şu bilgiler yer aldı: 13 Eylül 2025 tarihinde icra edilmesi planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuru yapılmıştır. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından eklenmiş yazı ile İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ve 2025/254 E. sayılı dosyasında belirlenen ara karar neticesinde, “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi çerçevesinde İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verilmiştir.

ÖNEMLİ

Gündem

YÖK Duyurdu: Özel Kontenjanlara 20 Bin Aday Yerleşti

Yükseköğretim Kurulu, şehit yakınları, gaziler, depremzedeler ve 34 yaş üstü kadınlar için özel kontenjanlar tanıdı; 2025-YKS'de yaklaşık 20 bin aday bu kontenjanlardan yararlandı.
Gündem

İstanbul Valiliği’nden Denizcilik Düzenlemesi Kararı Alındı

İstanbul Valiliği, günübirlik gezi tekneleri ve ticari yatlar için yeni düzenlemeler açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı'nın izinlerine ilişkin kısıtlamalar ve kıyı yapılarına sınırlamalar getirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.