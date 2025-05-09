CHP’nin Ekonomik Tetikçilikle Suçlandığı Açıkladı

ERDOĞAN’IN KONGRE KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu’na katıldı ve burada yaptığı konuşmada ekonomiden güncel siyasete kadar birçok alanda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ekonomide alınan önlemlerin rasyonel bir temele dayandığını belirterek, “Bundan iki sene önce hayata geçirdiğimiz program ile ekonomimizin temellerini güçlendirdik.” ifadelerini kullandı.

DALGALANMALARLA BAŞA ÇIKMAK

Yıllık enflasyonun 11 aydır kesintisiz bir şekilde düştüğünü dile getiren Erdoğan, son bir buçuk ayda ekonomide yaşanan dalgalanmalara karşı başarılı bir sınav verdiklerini aktardı. “Malum çevrelerin operasyonları ellerinde patladı. Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif yönde ayrıştığına hep birlikte şahit olacağız.” dedi.

CHP’YE DİKKAT ÇEKEN ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP’yi de eleştirerek, “Adı yolsuzlukla, rüşvetle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek uğruna 85 milyonun tamamını hayal kırıklığına uğratıyor.” diye belirtti. Erdoğan, CHP Genel Başkanı için, “Bunun adı ekonomik tetikçiliktir. Bizim CHP’lilerin birbirini jurnallemesiyle hiçbir sıkıntımız olamaz. Ama Türkiye’nin jurnallenmesine gözümüzü kapatamayız.” açıklamasını yaptı. Ayrıca CHP’nin normalleşmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Sayın Genel Başkan’ın artık suç örgütünün boyunduruğundan kurtulup kendisini toparlaması gerekiyor. Muhalefet aktörlerini sükunete, sorumlu dille siyaset yapmaya davet ediyorum. Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var.” dedi.

MÜSİAD’IN ROLÜ VE DAYANIŞMASI

Erdoğan, 28 Şubat sürecinde MÜSİAD’ın dayanışmasını unutmadığını belirtti ve MÜSİAD’ın sadece o dönemde değil, her dönemde güçlü bir duruş sergilediğini söyledi. “MÜSİAD mensuplarımız ekonomide, sanayide, ihracatta destan yazdılar.” diyen Erdoğan, sanayici ve iş adamlarının güç birliği yaparak, “Türkiye’nin demokraside ve pek çok alanda 23 yılda yazdığı başarı hikayesinde en çok emeği olanlardan biri de MÜSİAD ailesidir.” açıklamasını yaptı.

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ ETKİLER

Cumhurbaşkanı, dünya genelindeki ekonomik belirsizliklere değinerek, “Dünyamız değişimlerin yaşandığı kritik bir süreçten geçiyor. Salgın döneminde son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyondaki direnç henüz kırılamadı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin dış kırılganlığını azaltarak, kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için sağlam bir zemin oluşturmaya devam ettiklerini kaydetti.

İSTİHDAM ORANI

Erdoğan, işsizlik oranının mart ayında yüzde 7,9’a gerilediğini belirtip, erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,6 olduğu bilgisini paylaştı. Bu rakamların son 20 yılın en düşük seviyesine ulaştığını vurguladı. Her ne kadar gelişmelere bağlı olarak iç ve dış talepte geçici yavaşlamalar olabileceğini kabul ettiklerini, ancak bu durumu göz ardı etmeden kapsayıcı büyüme hedefiyle yollarına devam ettiklerini söyledi.

İKİ YILDA KATETTİĞİMİZ MESAFE

Son iki yılda çok ciddi mesafeler katettiklerini belirten Erdoğan, “Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. İnşallah devamı da gelecek.” dedi. Ekonomik dalgalanmalara yönelik geri bildirimde bulunarak, programın olası şokalara ve sabotaj girişimlerine karşı dayanıklı olduğunu yineledi.

CHP’DEN GELEN ZARARLAR

Cumhurbaşkanı, muhalefet partilerinin zihniyetinde iyileşme olmadığını öne sürerek, ana muhalefet partisinin genel başkanının “kendi ülkesini yabancı aktörlere şikayet ettiğini” bildirdi. “İktidarı yıpratmaya çalışırken, asıl Türk ekonomisine zarar veriyor.” diye belirten Erdoğan, Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu bir kez daha vurguladı.