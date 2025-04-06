CHP’nin Kurultayı’nda Gerilim Hissedildi!

KURULTAY HEYECANI

Bugün “İrade Milletindir” temasıyla gerçekleştirilen CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, büyük heyecanla sürüyor. Kurultayın başında, Berhan Şimşek ile Özgür Özel arasında yaşanan tartışmalar dikkat çekti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kurultay sırasında yarışmadan çekildiğini açıkladı. Berhan Şimşek’in ise yeterli imza sayısına ulaşamadığı iddia edildi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda üzüntüsünü ifade eden Şimşek, “Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağan Kurultayı’nda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi” dedi. Devamında, “Sayın Özgür Özel’e, sayın Murat Emir’e ve sayın Ali Mahir Başarır’a konuşmama rağmen ‘Hayır, vakit geçmiştir’ dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum, saygılar” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Şimşek, bazı basın organlarında imza belgelerinin bulunamadığı yönündeki haberlere de yanıt verdi. “Beni telefonumdan arayarak 97 imzayı görmek isteyenler olabilir” diyerek kamuoyunu bilgilendirdi. “97 imzayı kendilerine takdim ederim. Teşekkür, kamuoyunun dikkatine” dedi.

Berhan Şimşek’in kurultay esnasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile girdiği tartışmalar basına yansıdı. Bu anlar, kameralar tarafından kaydedildi ve olayın sıcaklığına tanıklık etti.