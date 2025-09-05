Chp Olağanüstü Kurultay İçin Toplandı

Gündem

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olağanüstü bir kurultay yapma kararı aldı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na, 900’ü aşkın delegenin imzasıyla bu kurultay için başvuru yapıldı. Planlamalara göre kurultay, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek.

ÖZGÜR ÖZEL’İN YENİDEN SEÇİLMESİ

CHP, önceki olağanüstü kurultayını 19 Mart operasyonlarının ardından 6 Nisan 2025’te yapmıştı. Bu kurultayda, Özgür Özel tek aday olarak yer aldı ve 1276 oydan 1171’ini alarak genel başkanlık görevine yeniden seçilmişti.

