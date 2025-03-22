Chp Olağanüstü Kurultaya Gidiyor, Gözler Kılıçdaroğlu’nda

CHP GENEL MERKEZİ’NDE HAREKETLİ GÜN

CHP Genel Merkezi’nde dünkü gün olağanüstü bir yoğunluk yaşandı. MYK üyeleri katlar arasında hızlı bir şekilde hareket ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yoğun bir telefon trafiği gerçekleşti. CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU’NDA

Bu kararın ardından dikkatler, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Olabilecek adaylık konuşmaları arasında Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. “Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz.” sözleriyle durumu değerlendiren Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i olağanüstü kurultay kararından ötürü tebrik etti ve “Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız.” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN ATANMA İDDİALARI

Bu süreçte CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kılıçdaroğlu’nun partiye kayyum olarak atanacağına dair iddialara yanıt verdi. Emir, “Böyle bir şeyi asla ve asla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yakıştırmam. Yani böyle bir şeye kimse girişmez, girişen kişiye meczup denir.” dedi. Ayrıca Emir, CHP kurultayının kimse tarafından lekeleneceğinden emin olduğunu belirtti. “6 Nisan’da herkes görecek ki Cumhuriyet Halk Partisi birdir, bütündür ve demokrasiyi her noktada da yaşatır ve içine sindirmiş bir partidir.” şeklinde konuştu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÜZERİNE

Genel Başkan Özgür Özel, parti tüzüğündeki yetkisini kullanarak olağanüstü kurultayı toplama kararı aldı. Bu bağlamda CHP kurultayı 6 Nisan’da toplanacak. Özel, bu kararı olası bir kayyum atamasını önlemek amacıyla aldıklarını ifade etti. Olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olabilmek için ise en az 65 delegenin imzalı desteğine ihtiyaç bulunuyor.