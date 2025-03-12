Chp Seçmenleri Mansur Yavaş’ı Destekliyor

ERKEN SEÇİM POLEMİKLERİ VE CUMHURBAŞKANI YARIŞI

Erken seçim tartışmalarının yaşandığı muhalefette cumhurbaşkanı adaylığı konusu gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin tek adayı olarak algılansa da, son gelişmeler nedeniyle parti tabanında puan kaybetmiş gibi görünüyor. Gazeteci Aytunç Erkin, ekonomi ve siyasete dair görüşleriyle bilinen GENAR Araştırma’nın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş ile gerçekleştirdiği sohbetin ardından, “İmamoğlu’nun çabasına rağmen, Yavaş neden önde?” sorusunu gündeme getirdi.

SURVEY RESULTS: YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NUN OY ORANLARI

Aktaş’ın sunduğu veriler ışığında, CHP tabanının Cumhurbaşkanı adayı olarak tercihi Yavaş için yüzde 36.7, İmamoğlu için ise yüzde 27 olarak tespit edildi. Yavaş, CHP’nin daha çok benimsediği bir aday olarak öne çıkıyor. İmamoğlu, AK Parti ile sıkça polemiğe giren bir figür olarak tanınırken, Yavaş ise daha az tartışmanın merkezinde yer alıyor. Bu durum, Yavaş’ın Ankara’da aldığı oy oranlarının İmamoğlu’nun rakamlarına göre daha yüksek olmasının sebeplerini oluşturuyor. Yavaş’ın daha az gündemde kalması, onun başarıyla yürüttüğü iletişim tarzından kaynaklanıyor ve bu durum, siyasal iletişimin ders konularından biri olması gerektiği düşünülüyor.