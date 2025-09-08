CHP Yeni İstanbul İl Binası Belirlendi

CHP İSTANBUL’DA KAYYUM KRİZİ YAŞANIYOR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevden alma kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyum olarak atanıyor. Sabah saatlerinden itibaren, gerginliğin tırmandığı bina önünde barikatlar kurulurken, Gürsel Tekin öğle saatlerinde binanın önüne gelerek polis ekipleri eşliğinde binaya giriş yaptı. Bu girişim sırasında büyük bir arbede yaşanıyor.

KAPATMA KARARI ALINDI

Yaşanan olayların ardından, CHP Genel Merkezi’nden bir duyuru geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatılarak Genel Başkan Özgür Özel’in ofisi olarak kullanılacağı aktarıldı. Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru neticesinde Olağanüstü İstanbul İl Kongresi düzenleneceği ve yeni İl Başkanı ve yönetiminin seçileceği aktarılıyor. Bu süreçte İl Başkanı Özgür Çelik’in faaliyetlerini yürüteceği yeni adresin İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirildiği belirtildi.

YENİ ADRES BELİRLENDİ

CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanlığı adresi olarak mevcut CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası belirleniyor.