CHP’li Tekin: 17 bin sandıktan veri alamadık

Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin, seçimlerde 17 bin sandıktan veri alamadıklarını dile getirdi.

14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ağır bir hezimetle ayrılan CHP’de sular durulmuyor. CHP’li eski vekil Gürsel Tekin, parti adına özeleştiride bulundu. Tekin, “14 Mayıs’ta 17 bin sandıktan veri alamadığımız ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

“17 BİN SANDIKTAN VERİ ALAMADIK”

tgrthaber.com.tr’de yer alan habere göre, CHP’nin köklü isimlerinden Gürsel Tekin, Gazeteci Uğur Dündar’a açıklamalarda bulundu.

Tekin, “14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde 17 bin sandıktan veri alamadığımız ortaya çıktı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden herkesin gereken dersi çıkartacağını umuyorum. Önümüzde yerel seçimler var. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek akıllıca bir iş değildir. İlerlemenin yolu, hataları kabul ederek değişmekten geçer” dedi.

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

“2019 yılında yine uyardım. O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık görevlilerine bir açıklama yaptı. Dedi ki: ‘Seçimle ilgili her türlü tedbiri aldık. Sandıklarda görevli tüm arkadaşlarıma sesleniyorum; oradaki güvenlik görevlilerinden yardım isteyin.’ Bu çok açık bir talimattı. O zaman dedim ki ‘CHP acilen her sandıkta en az 3 görevli bulunduracak şekilde organize olmak zorundadır. Bu konudan görevli Genel Başkan Yardımcısı ve arkadaşlarımız var. 24 Haziran’da yaşanılandan gereken dersin alındığını umuyorum.’ Maalesef bu durum da göz ardı edildi!..”

“UYARILARIM KARŞILIK BULMADI”

“2020 yılında sandık güvenliği ile ilgili uyarılarda bulundum. Hem Sayın Genel Başkanımıza bir mektup yazdım hem de televizyon ekranlarından kaygılarımı ilettim. Ne yazık ki bu uyarılarım da karşılık bulmadı! Görevli arkadaşlar her şeyin yolunda olduğunu, tüm sandıklarda çalışmaların sürdüğünü ifade ettiler. Hatta parti kültürümüze aykırı bir şekilde Sayın Genel Başkan’ın etrafındaki bazı kişiler bazı televizyon kanallarına çıkmamı engellemeye çalıştılar.

“ORGANİZASYONUMUZ YETERSİZDİ”

Bu tarihten sonra da çeşitli zamanlarda uyarılarımı ifade ettim. Seçimden iki hafta önce bile sandık güvenliği konusunda kaygılarımı çeşitli vesilelerle ilettim. Sonuçta ne yazık ki acı bir tablo ile karşılaştık. 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde 17 bin sandıktan veri alamadığımız ortaya çıktı. Bu tutanakları daha sonra ilçe başkanlıklarından aldık. 2,5 milyona yakın oyun kullanıldığı, seçim sonucunu da etkileyebilecek sandıklarda organizasyonumuz hâlâ yetersizdi!..”

“AYNI ŞEYLERİ YAPARAK FARKLI SONUÇLAR BEKLEMEK AKILLICA BİR İŞ DEĞİLDİR”

“Organizasyon bozukluğu varsa dünyanın en iyi orduları da yenilir. Çağdaş imkanlar bu kadar yüksekken, bu kadar heyecanlı ve sandıkların başında durmaya istekli bir halk varken, biz neden hâlâ bu sıkıntıları yaşıyoruz? Parti geçmişimizden, daha önceki tecrübelerden, yaptığımız ve başarılı olmuş uygulamalardan neden ders çıkartmıyoruz? Seçimden seçime çalışma diye bir şey yoktur. Bir siyasi parti 7/24 seçim için çalışır.