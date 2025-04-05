Çığ Altında Kaldı, 60 Metre Sürüklendi

KAYAKÇILAR ARTOS DAĞI’NDA ÇIĞ TEHLİKESİYLE KARŞILAŞTI

Bir grup kayak tutkunu, dün Artos Dağı’nın 3 bin 550 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Yoğun kar altında yaklaşık 4 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan ekip, kısa bir dinlenmenin ardından snowboard ile inişe geçti.

ÇIĞ ALTINDA KALAN KAYAKÇI KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Zirveye yakın bir noktada aniden düşen çığ, kayakçılardan Gün’ü altına aldı. Kar yığınıyla yaklaşık 60 metre sürüklenen Gün, soğukkanlılığını koruyarak kendi çabasıyla çığdan kurtulmayı başardı. Bu sırada diğer ekip üyeleri alternatif bir rota kullanarak güvenli şekilde iniş yaptı.

“PANİĞE KAPILMADIM, KENDİMİ KURTARDIM”

Yaşadığı tehlikeli anları anlatan Gün, “Son anda kendimi sağ tarafa attım. Yine de çığdan kurtulamadım. Yaklaşık 60 metre sürüklendiğimi tahmin ediyorum. Paniğe kapılmadığım için kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. Sorun yaşamadan çığdan çıktım. Arkadaşlarımın da korktuğunu fark ettim. Bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

DAĞCILIK VE KAYAK TUTKUNLARI İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Yaşanan bu olay, yüksek rakımlı bölgelerdeki çığ riskini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, kış sporları yapanların hava durumu ve zemin koşullarını iyi analiz etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Artos Dağı gibi yüksek rakımlı bölgelerde çığ tehlikesine karşı önlem almak hayati önem taşıyor.