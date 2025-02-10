Cihaza Bağlı Hastalar Elektrik Muafiyetinde

SAĞLIK RAPORUYLA DESTEKTEN FAYDALANMA

Evlerinde sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı hastaları olan aboneler, geçerli bir sağlık raporunu bağlı bulundukları elektrik dağıtım şirketine sundukları takdirde düzenlemeden etkilenmiyor. Bu durum, cihaza bağımlı olan hasta bireylerin elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir önlem oluşturuyor.

YENİ TARİFELER VE FAZLA TÜKETİM

2024’te elektrik faturalarında uygulanacak yeni tarifeye göre, aylık 417 kilovatsaat, yıllık toplam 5 bin kilovatsaati aşan tüketim yapan gruplar, 1 Şubat tarihinden itibaren gerçek maliyetleri ödeyecek. Bu durum, yüksek tüketim yapan abonelerin maliyetlerini artırma potansiyeli taşıyor.

DÜZENLEMEDEN ETKİLENMEYEN ABONE ORANI

Elektrik abonelerinin yaklaşık yüzde 97’si bu yeni düzenlemeden etkilenmiyor. Toplamda yaklaşık 42 milyon elektrik abonesi bulunurken, bunun 40 milyonunun faturasında herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu rakamlar, düzenlemenin geniş kitleler üzerindeki etkisini oldukça sınırlı kılıyor.