Çıldır Gölü’nde Buz Pateni Gösterisi Nefes Kesti

ÇILDIR GÖLÜ’NDE GÖSTERİ YAPILDI

Türkiye Artistik Buz Pateni milli takım sporcuları Ceren Karaş ve Yağmur Derin Kevinç, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi. Kars Valisi Ziya Polat, şampiyon sporcuları doğal güzelliğiyle Çıldır Gölü’nde ağırladıklarını belirterek, “Çıldır Gölü’nün tanıtımını, reklamını yapmak için kızlarımız da destek oldular. Burası çok özel bir göl, Türkiye’deki en özel göllerden bir tanesi, şimdi buzun üzerinde duruyoruz ve paten yapıyoruz.” dedi.

BUZ PATENİ PERFORMANSI

Kars Valiliği ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) koordinesinde, Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesindeki milli sporcular, Kars ve Ardahan il sınırları içinde kalan Çıldır Gölü üzerinde buz pateniyle performans sergiledi. Buz kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı gölde mini iş araçlarıyla buzun üzerindeki karlar temizlenerek, buz pateni için uygun bir zemin oluşturuldu. Etkinliğe vatandaşlar da davet edildi ve Ceren Karaş ile Yağmur Derin Kevinç, buz üzerinde artistik gösteriler sunarak göle gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

ETKİNLİĞE GÖSTERİLEN İLGİ

Kars Valisi Ziya Polat, etkinliğe gösterilen ilgiyi dile getirerek, “Şampiyonlarımız yüzlerce vatandaşın önünde paten yaptılar, vatandaşlarımız da böyle etkinlikler bekliyor. Yine Çıldır Gölü’nde bir festival yapacağız. Kars turizmde önemli bir destinasyon noktası, Çıldır Gölü de en önemli noktalarından bir tanesi. Atlı kızaklarla gezinti yapılıyor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzdeki sporcular burada curling oynayıp kayak yapıyorlar, bugün de sporcularımızı ağırladık.” diye konuştu.

SPORCULARIN GÖRÜŞLERİ

Yağmur Derin Kevinç, organizasyonun çok keyifli geçtiğini belirtip, unutulmaz bir an yaşadıklarını söyledi. Ceren Karaş ise Çıldır Gölü’nün doğa harikası olduğunu ifade ederek, “Burası çok güzel, bütün bu kalabalık, seyirciler çok güzeldi, emeği geçenlere teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.