Çıldır Gölü’nde Eksi 20 Derecede Yüzme Çılgınlığı

KARS VE ARDAHAN’DA ÇILDIR GÖLÜ’NDE YENİ ÇILGINLIK

Kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Kars ve Ardahan’ın ortak noktası Çıldır Gölü’nde heyecan verici olaylar yaşanıyor. Buzla kaplı olan göl, geçmişte çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmış. Araçlarla yapılan drift gösterileri, buz hokeyi antrenmanları, curling çalışmaları ve paten gösterileri gibi pek çok aktivite burada gerçekleşti. Göl üzerindeki atlı kızaklar turlarını sürdürürken, yeni bir eğilim büyük ilgi topladı. Genellikle Rusya’da görülen -20 derecede buzlu suya girme çılgınlığı Çıldır’a da ulaştı.

YERLİ TURİSTLERDEN BÜYÜK İLGİ

Bölgeye gelen yerli turistlerin son zamanlardaki cesur denemeleri sosyal medyada gündem haline geldi. Geçtiğimiz günlerde bir kadın turistin buzlu suya girdiği anlar dikkat çekerken, bugün başka bir görüntü daha paylaşıldı. Bölgeyi ziyaret eden erkek bir turist, -20 derece hava koşullarında buzlu suya girerek bu akımı devam ettirdi. Akımın tehlikeli olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi, ancak Çıldır’ın yeni çılgınlıklarının ne olacağı merak ediliyor.

İCLAL GÜVENÇ’İN REKOR DENEMESİ

Kars’ın Arpaçay sınırları içinde bulunan Çıldır Gölü’ne atlı kızağa binmek için gelen İclal Güvenç, burada buzların kırılarak balık tutmak için kullanılan yere ulaştı. Eksi 20 derece soğuğa aldırış etmeden, koluna bağladığı halat ile buz gibi suya girerek rekor denemesi yaptı. Güvenç, soğuk suda yaklaşık 30 saniye kalmayı başardı. Daha sonra atlı kızakçı Dural Daşdemir’in yardımıyla sudan çıktı. Güvenç’in sosyal medyada paylaştığı bu cesur girişim görüntüleri, kısa sürede binlerce beğeni aldı.