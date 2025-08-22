Çılgın Dondurmacı Dubai’de şube açtı: Ortadoğu’da şov zamanı

Türkiye’de dansları ve eğlenceli dondurma şovlarıyla tanınan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç, Dubai’de yeni bir şube açarak markasını uluslararası sahneye taşıdı. Orta Doğu’daki hayranlarından gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Dinç, Dubai Marina ve JBR bölgelerinde açılan dondurma reyonlarıyla turistlerin ve yerel halkın ilgisini kısa sürede çekti.

Açılış günlerinde sahneye çıkan Çılgın Dondurmacı, hem klasik dondurma lezzetlerini sundu hem de kendine özgü dans performanslarıyla kalabalığı coşturdu. Dubai’nin en işlek noktalarından biri olan Marina’da özellikle turistlerin uzun kuyruklar oluşturduğu dikkat çekti. JBR’daki şovlarda ise izleyenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Mehmet Dinç, Dubai’deki açılışla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bize her zaman Orta Doğu’dan yoğun mesajlar geliyordu. İnsanlar bu enerjiyi ve şovu Dubai’de de görmek istiyorlardı. Biz de onların isteğini kırmadık. Marina ve JBR’da açtığımız şubelerle artık buradaki dostlarımıza da hem dondurma lezzetimizi hem de eğlencemizi sunuyoruz. Bu sadece bir başlangıç. Dubai bizim için önemli bir merkez olacak.”

Şubelerin açılmasıyla birlikte Çılgın Dondurmacı’nın şovları, Dubai’nin turistik cazibe noktalarına farklı bir renk katmış durumda. Özellikle yaz aylarında Marina ve JBR’da düzenlenen etkinlikler, hem sosyal medyada hem de şehirdeki gece gündüz yaşamında adından söz ettirmeye devam ediyor.