Çılgın Sedat’ın Adem İçin Paylaşımı Gündemde

ÇILGIN SEDAT’IN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMASI

Çılgın Sedat’ın 2018 yılında Adem için yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Survivor’ın 9 Şubat akşamı ekrana gelecek yeni bölümüne ait fragman yayımlandı. Bu fragmanda Adem Kılıççı’nın, Çılgın Sedat’a büyük bir öfkeyle yaklaştığı gözlemlendi. Fragmanda beklenmedik olaylar sonrasında ekran birden karartıldı. Adem Kılıççı ile yaşadığı çatışmanın ardından Çılgın Sedat’ın kimliği ve geçmişi merak konusu oldu. Çılgın Sedat kaç yaşında? Çılgın Sedat kimdir, nerelidir?

ÇILGIN SEDAT HAKKINDA BİLGİLER

Çılgın Sedat, gerçek ismiyle Sedat Kapurtu, 1 Kasım 1973’te İstanbul’da doğdu. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlenmiş ve 2006 yılında Siraç ve Yağız adında iki çocuk sahibi olmuştur. Engelli oğlu Siraç’a karşı baba olarak büyük bir özen gösteren Çılgın Sedat, sosyal medya paylaşımlarında sık sık oğluna yer veriyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Siraç ile ilgili olarak “Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var.” şeklinde bilgi vermiştir.

MÜZİK VE SPOR KARIYERİ

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde dört yıl boyunca eğitim alarak müziğe adım atan Çılgın Sedat, tar ve cümbüş çalmaya başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilme yeteneğine sahiptir. Profesyonel futbol kariyerine ise 1 Eylül 2008’de Zeytinburnuspor’da başlamış ve 1 Temmuz 2011’de sonlandırmıştır. Bunun yanı sıra, kardeşi Vedat Kapurtu da eski bir futbolcudur. Tekvando, karate ve kick boks gibi spor dallarında yetenek göstermiş ve Muay Thai hakemliği yapmıştır.

21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış ve Ünlüler takımında yarışarak 63. günün ardından elenmiştir. Çılgın Sedat, Survivor All Star 2025’e yedeklerden katılma fırsatı bulmuştur.